Стало известно, кто купил использованную при покушении на Трампа винтовку

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AP: использованное при покушении на Трампа оружие купил отец 20-летнего стрелка

Оружие, которое использовалось для покушения на кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента в США Дональда Трампа, около полугода назад купил отец 20-летнего стрелка, сообщает РБК .

Как пишет издание Associated Press (AP), в настоящее время правоохранительные органы устанавливают, когда и каким образом житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс получил доступ к оружию, а также мотив стрелка.

Накануне вечером Крукс открыл стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. В результате покушения политик был ранен в ухо, его спасло движение головой за мгновение до выстрела. Снайперы Секретной службы ликвидировали Крукса.

Рядом с убитым подозреваемым обнаружили полуавтоматическую винтовку AR-15. В автомобиле Томаса Крукса специалисты обнаружили взрывные устройства.

Расследованием покушения на экс-президента Соединенных Штатов занимается ФБР.