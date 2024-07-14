WSJ: в авто подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывчатку

Специалисты обнаружили взрывные устройства в автомобиле подозреваемого в покушении на политика Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

О случившемся написал WSJ.

13 июля в ходе предвыборного митинга в американском штате Пенсильвания на Трампа было совершено покушение. В него стреляли, пуля оцарапала ухо. В результате происшествия один человек погиб. Секретная служба США ликвидировала стрелка.

Атаковавшим массовое мероприятие оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Молодой человек прятался на крыше производственного здания, которое располагается примерно в 100 м от сцены.