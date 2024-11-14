Стало известно, когда восстановят движение поездов после обрушения моста в Крыму

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Советник главы Крыма: движение поездов после обрушения моста восстановят в 11:00

Советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на Минтранс республики сообщил, что движение пригородных поездов после обрушения моста в Джанкойском районе будет восстановлено в 11:00.

«Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее из-за перегруженного большегруза обрушился мост на дороге Джанкой — Маслово в Крыму. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Второму оказана амбулаторная медицинская помощь.

Специалисты полностью завершат разбор завалов на месте обрушения моста примерно за сутки. На месте ЧС трудятся 43 человека и 16 единиц техники.