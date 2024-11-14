Стало известно, когда восстановят движение поездов после обрушения моста в Крыму
Советник главы Крыма: движение поездов после обрушения моста восстановят в 11:00
Фото - © Юрий Бизгаймер / Фотобанк Лори
Советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на Минтранс республики сообщил, что движение пригородных поездов после обрушения моста в Джанкойском районе будет восстановлено в 11:00.
«Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее из-за перегруженного большегруза обрушился мост на дороге Джанкой — Маслово в Крыму. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Второму оказана амбулаторная медицинская помощь.
Специалисты полностью завершат разбор завалов на месте обрушения моста примерно за сутки. На месте ЧС трудятся 43 человека и 16 единиц техники.