Стало известно имя мужчины, избившего пенсионерку у магазина в Ульяновске

Местный житель Сергей К. напал и избил пожилую женщину у одного из магазинов Ульяновска. Ранее на 46-летнего мужчину были заведены несколько административных дел, сообщает SHOT .

Сергей проживает в селе Степное Матюнино, расположенном в Майнском районе Ульяновской области. До этого он проживал в подмосковном Одинцове, где работал на стройке.

Нападавший часто публикует в своих соцсетях кадры с алкогольными напитками в футболке с надписью «Царь, просто царь». Также Сергей регулярно продает в Сети различные вещи, в том числе одежду, люстры и книги по психологии.

В настоящее время задержанный находится на допросе. Правоохранительные органы выясняют мотивы неадекватного поступка.

Ранее стало известно, что мужчина напал на пенсионерку, которая продавала цветы у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. Нападавший нанес пожилой женщине 3 удара кулаком по лицу. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).