Задержан мужчина, избивший бабушку у магазина в Ульяновске
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Правоохранители задержали мужчину, который избил торговавшую цветами бабушку около магазина в Ульяновске, сообщает Mash.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Неадеквата допрашивают силовики.
Инцидент произошел у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Мужчина подошел к 69-летней пенсионерке и начал бить ее по лицу. Бабушка не сопротивлялась, а только прикрывалась руками.
Неадеквата искали с 22 сентября и полиция, и местные жители.