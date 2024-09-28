сегодня в 17:07

Задержан мужчина, избивший бабушку у магазина в Ульяновске

Правоохранители задержали мужчину, который избил торговавшую цветами бабушку около магазина в Ульяновске, сообщает Mash .

На злоумышленника завели уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Неадеквата допрашивают силовики.

Инцидент произошел у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Мужчина подошел к 69-летней пенсионерке и начал бить ее по лицу. Бабушка не сопротивлялась, а только прикрывалась руками.

Неадеквата искали с 22 сентября и полиция, и местные жители.