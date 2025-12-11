Стали известны подробности двойного убийства на востоке Москвы

Мужчина зарезал сожительницу и покончил с собой в квартире на востоке Москвы

Мужчина зарезал сожительницу и затем скончался в квартире на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В четверг в квартире многоэтажки на Богородском валу были обнаружены тела 63-летнего мужчины и его 37-летней возлюбленной с множественными ножевыми ранениями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что сожитель зарезал женщину, а затем нанес себе не менее 10 ножевых ранений.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле в столичной прокуратуре.

