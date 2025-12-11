Двойное убийство в Москве: изуродованные тела нашли на Богородском Валу
В московской квартире нашли два зарезанных тела
В одной из квартир на улице Богородский Вал в Москве были обнаружены тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения. У обоих зафиксированы признаки насильственной смерти, включая ножевые ранения и множественные телесные повреждения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранительные органы. Работу всех служб координирует прокурор Восточного административного округа Михаил Щербаков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
