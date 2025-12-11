Двойное убийство в Москве: изуродованные тела нашли на Богородском Валу

В одной из квартир на улице Богородский Вал в Москве были обнаружены тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения. У обоих зафиксированы признаки насильственной смерти, включая ножевые ранения и множественные телесные повреждения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.