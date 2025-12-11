Страшная любовная драма. Появились жуткие детали двойного убийства в Москве

сегодня в 18:14

В Москве 63-летний мужчина мог убить 37-летнюю сожительницу и совершить суицид

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в квартире на улице Богородский Вал в Москве, где ранее нашли два зарезанных тела. По данным Baza , погибшими оказались 37-летняя Людмила и 63-летний Бабкен, которые проживали вместе.

Трупы обнаружили соседи, которых насторожила открытая дверь квартиры. На телах обоих были найдены множественные ножевые ранения и телесные повреждения.

Согласно основной версии, как пишет издание, произошедшее является жестокой драмой с последующим суицидом: следователи предполагают, что мужчина убил свою возлюбленную, а затем свел счеты с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.