Страшная любовная драма. Появились жуткие детали двойного убийства в Москве
Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори
Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в квартире на улице Богородский Вал в Москве, где ранее нашли два зарезанных тела. По данным Baza, погибшими оказались 37-летняя Людмила и 63-летний Бабкен, которые проживали вместе.
Трупы обнаружили соседи, которых насторожила открытая дверь квартиры. На телах обоих были найдены множественные ножевые ранения и телесные повреждения.
Согласно основной версии, как пишет издание, произошедшее является жестокой драмой с последующим суицидом: следователи предполагают, что мужчина убил свою возлюбленную, а затем свел счеты с жизнью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Москвы.
