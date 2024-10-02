Стали известны подробности дела о краже детенышей кенгуру в российских зоопарках

Кусачки обнаружили вблизи вольера в парке птиц «Воробьи» в Калуге, где похитили двух детенышей кенгуру. В настоящее время правоохранительные органы допрашивают сотрудников зоопарка, сообщает SHOT .

По одной из версий, работники могли украсть кенгурят для разведения. Злоумышленники хорошо разбирались в правилах содержания сумчатых животных, так как знали, что малыши уже выходят из сумки матери и могут выжить без нее, если выкормить молоком.

Подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валлаби. Эксперты отметили, что в настоящее время они пользуются спросом на черном рынке. Кенгуру покупают для российских частных зоопарков или для продажи мяса.

Ранее был составлен фоторобот предполагаемого похитителя трех молодых кенгуру из зоопарков в Калуге и Ярославле. При этом на сегодняшний день подозреваемого не удалось найти. За кражу экзотических животных похитителям грозит до 5 лет лишения свободы.