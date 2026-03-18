Стали известны детали смерти в СИЗО похитителя девочки в Смоленске

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске покончил с собой в СИЗО и оставил предсмертную записку. Следственные органы начали проверку, сообщает RT .

По данным источника, 42-летний мужчина совершил самоубийство в следственном изоляторе. Он оставил записку с просьбой никого не винить. Упоминаний о ребенке в ней не было.

В Следственном комитете по Смоленской области сообщили, что после обнаружения тела начата доследственная проверка.

Девочка пропала 24 февраля, когда вышла гулять с собакой. На третий день поисков ее нашли живой в квартире одного из домов Смоленска. Ребенок не пострадал.

28 февраля Заднепровский районный суд Смоленска арестовал обвиняемого на два месяца. Следственное управление СК России по Смоленской области также возбудило уголовное дело в отношении его сожительницы.

