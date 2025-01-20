Стала известна личность женщины, убитой в «Запорожце» Гоши Куценко

сегодня в 16:31

Женщина, чей труп нашли в машине актера Гоши Куценко в Москве, — уроженка Камчатского края, работавшая в салонах красоты, сообщает Mash .

По предварительным данным, погибшую зовут Дарья Ш., ей 36 лет. Женщина родилась в Вилючинске Камчатского края, но была прописана в Тольятти.

Дарья работала в студиях красоты. Последнее время она обучала персонал в Ozon.

В Москве женщина познакомилась с Альбертом А., с которым согласилась выпить. Тот привел ее в «Запорожец», в котором жил уже какое-то время. Машину, предварительно, забыл закрыть настоящий владелец.

Дарья стала распивать с Альбертом спиртное, но между ними вспыхнула ссора. Мужчина зарезал жертву.

Тело женщины нашли накануне в припаркованном на Кутузовском проспекте авто. Альберта задержали по подозрению в убийстве.

Ранее Гоша Куценко дал первый комментарий насчет убитой в его автомобиле женщины. Он выразил соболезнования родственникам погибшей.