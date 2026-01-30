«Ссут в уши»: школьник получил ремнем от трудовика в Уфе из-за картинки с мочой
Учитель труда из лицея в Уфе в Республике Башкортостан связал и нанес удары семикласснику ремнем. У мальчика на экране компьютера была картинка со злобным лицом и мочой, сообщает Mash.
Семиклассник, предположительно, кричал с места оскорбления и хотел привлечь внимание сверстников. Так он пытался сорвать урок.
Преподаватель разозлился, когда увидел на компьютере семиклассника нарисованное изображение, где подразумевалось, что детям «ссут в уши». Трудовик поднял школьника с места, отвел к доске и нанес удары ремнем по задней части.
После этого учитель связал руки мальчику и пнул. Одноклассники смеялись и снимали издевательства на видео.
В Сети появилось видео, как трудовик прижал школьника к парте и ударил несколько раз ремнем. На следующей записи мужчина связал парня ремнем.
Фото - © Telegram-канал Mash