«Ссут в уши»: школьник получил ремнем от трудовика в Уфе из-за картинки с мочой

сегодня в 15:58

Учитель труда в Уфе связал и избил 7-классника ремнем из-за изображения с мочой

Учитель труда из лицея в Уфе в Республике Башкортостан связал и нанес удары семикласснику ремнем. У мальчика на экране компьютера была картинка со злобным лицом и мочой, сообщает Mash .

Семиклассник, предположительно, кричал с места оскорбления и хотел привлечь внимание сверстников. Так он пытался сорвать урок.

Преподаватель разозлился, когда увидел на компьютере семиклассника нарисованное изображение, где подразумевалось, что детям «ссут в уши». Трудовик поднял школьника с места, отвел к доске и нанес удары ремнем по задней части.

После этого учитель связал руки мальчику и пнул. Одноклассники смеялись и снимали издевательства на видео.

В Сети появилось видео, как трудовик прижал школьника к парте и ударил несколько раз ремнем. На следующей записи мужчина связал парня ремнем.

