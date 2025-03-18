США наносят удары по йеменской столице Сане

Ранее США объявили о начале крупномасштабной операции в Йемене. Она включает в себя серию ударов по объектам хуситов. Операция, как утверждает Белый дом, направлена на защиту американских интересов.

Между тем стало известно, что число умерших при ударах США по Йемену увеличилось до 53. Также пострадали 98 человек.

Эскалация ситуации между хуситами и США нанесет удар по глобальной экономике: Красное море — ключевой маршрут для нефти и товаров из Азии в Европу,сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.