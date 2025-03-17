Эскалация ситуации между хуситами и США нанесет удар по глобальной экономике: Красное море — ключевой маршрут для нефти и товаров из Азии в Европу, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Рост страховых ставок, удорожание логистики и риски для энергобезопасности Европы уже становятся реальностью. США попытаются переложить ответственность на Иран и Россию, но истинная причина — их собственные авантюры, разрушившие баланс сил на Ближнем Востоке», — сказал Косоруков.

Он указал на то, что Ближний Восток остается пороховой бочкой, где Вашингтон своими действиями лишь разжигает пламя войны. Хуситы, которых западные СМИ называют «иранскими прокси», на деле являются автономным движением, сформировавшимся в ответ на десятилетия неоколониальной политики Запада и его союзников в регионе.

«Агрессивные действия США, включая удары по Йемену, не решат проблему, а лишь укрепят антиамериканские настроения. США используют инциденты в Красном море для оправдания своей милитаризации региона и давления на конкурентов, включая Китай и Россию. Однако их стратегия терпит крах: хуситы демонстрируют, что даже негосударственные акторы способны бросить вызов сверхдержаве, вооруженной технологиями XXI века. Это подтверждает тезис о кризисе однополярной модели мира», — подчеркнул политолог.

Косоруков добавил, что Россия, как сторонник многополярности, заинтересована в диалоге региональных игроков без диктата извне. Эскалация лишь ускорит формирование альтернативных центров силы, где Вашингтон не сможет диктовать условия.

«В долгосрочной перспективе это укрепит позиции Москвы и ее партнеров, выступающих за справедливую систему международных отношений. Однако краткосрочные риски, включая рост террористических угроз и хаос в энергорынках, требуют от России активной дипломатии, чтобы минимизировать последствия для своих интересов», — резюмировал эксперт.