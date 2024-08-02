Спасатели вытащили кота из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
Специалисты МЧС РФ вытащили кота из-под бетонной плиты рухнувшего дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба министерства.
Перепуганное животное отдали волонтерам. Добровольцы постараются найти хозяев кота.
Из-под завалов были спасены 15 человек, из них семь детей. С места происшествия вывозится строительный мусор.
Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв газа. Погибли четыре человека.