Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых по заявке полиции

В понедельник специалисты КГКУ «Спасатель» выехали в Партизанский район на повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Это было сделано по заявке полицейских.

Семья Усольцевых бесследно пропала 28 сентября 2025 года. Следователи рассматривают несколько версий их пропажи. Пока серьезных зацепок у них нет. По одной из версий, предпринимателя, его жену и маленькую дочь могли съесть медведи.

Ранее в бардачке машины пропавшего Сергея Усольцева нашли 300 тыс. рублей. Знакомые бизнесмена рассказали, что он часто хранил деньги в авто.

