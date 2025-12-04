Спасатели потушили пожар в магазине канцелярии в Дубне

сегодня в 23:16

В подмосковной Дубне эвакуировано 70 человек из-за пожара в магазине

Вечером в четверг в магазине «Офисмаг» на проспекте Боголюбова в Дубне произошло возгорание, сопровождавшееся хлопками из-за детонации аэрозольных баллончиков, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь на площади 150 квадратных метров.

28 спасателей и 10 единиц техники удалось предотвратить распространение пожара и избежать жертв. Эвакуировано 70 человек, из них 12 детей.

Причина инцидента устанавливается.

