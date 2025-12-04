Спасатели потушили пожар в магазине канцелярии в Дубне
В подмосковной Дубне эвакуировано 70 человек из-за пожара в магазине
Вечером в четверг в магазине «Офисмаг» на проспекте Боголюбова в Дубне произошло возгорание, сопровождавшееся хлопками из-за детонации аэрозольных баллончиков, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через несколько минут и оперативно потушили огонь на площади 150 квадратных метров.
28 спасателей и 10 единиц техники удалось предотвратить распространение пожара и избежать жертв. Эвакуировано 70 человек, из них 12 детей.
Причина инцидента устанавливается.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.