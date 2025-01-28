Спасатели полностью потушили масштабный пожар в Солнечногорске
Фото - © скриншот/МЧС Московской области
Спасателям удалось полностью потушить масштабный пожар в складском помещении в деревне Пешки в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба МЧС России.
О возгорании строения недалеко от бетонного завода стало известно 28 января. Локализовать пожар удалось на территории в 1 тыс. кв. м. В тушении принимало участие 20 единиц техники.
Оказалось, что пожар начался в помещении котельной, расположенной на территории предприятия по производству и фасовке утеплителя. В Сети появились кадры, на которых запечатлен вспыхнувший объект. Здание полыхает, вверх поднимаются клубы густого черного дыма.
Во время пожара сильно пострадал один человек. Это рабочий, который заметил возгорание и вызвал экстренные службы. Его отвезли в больницу с сильными ожогами.