Спасатели полностью потушили масштабный пожар в Солнечногорске

Спасателям удалось полностью потушить масштабный пожар в складском помещении в деревне Пешки в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба МЧС России.

О возгорании строения недалеко от бетонного завода стало известно 28 января. Локализовать пожар удалось на территории в 1 тыс. кв. м. В тушении принимало участие 20 единиц техники.

Оказалось, что пожар начался в помещении котельной, расположенной на территории предприятия по производству и фасовке утеплителя. В Сети появились кадры, на которых запечатлен вспыхнувший объект. Здание полыхает, вверх поднимаются клубы густого черного дыма.

Во время пожара сильно пострадал один человек. Это рабочий, который заметил возгорание и вызвал экстренные службы. Его отвезли в больницу с сильными ожогами.