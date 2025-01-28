сегодня в 10:26

МЧС РФ: пожар в Солнечногорске локализован на 1 тысяче «квадратов»

Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар в Солнечногорске на 1 тыс. квадратных метров. Задействованы 56 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении пожара участвует 20 единиц техники. На опубликованной записи видно, как от здания идет черный дым.

Ранее сообщалось, что сильный пожар начался рядом с деревней Пешки в городском округе Солнечногорск Московской области. Возгорание началось рядом с бетонным заводом.

Ранним утром 28 января в Москве загорелись «Воронцовские бани». Из здания провели эвакуацию людей.