В Москве загорелись «Воронцовские бани»

В Москве загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов «Воронцовские бани», сообщает РЕН ТВ .

Из здания эвакуируют людей.

На место происшествия прибыли скорая и пожарные.

На опубликованных кадрах видно, как одного пострадавшего вынесли из здания на носилках.

По данным МЧС, пожар произошел в кухонном помещении на площади десяти квадратных метров. По предварительной информации, загорелась фритюрница.

Ранее сообщалось, что нагатинская межрайонная прокуратура Москвы контролирует ход установления причин возникновения смертельного пожара на улице Михневская, где погибли два человека.