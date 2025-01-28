Администрация Солнечногорска: один человек сильно пострадал при пожаре в Пешках

На территории предприятия по производству цемента ООО «Цеммикс» во время пожара серьезно пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного Солнечногорска.

Пострадал один рабочий, который заметил возгорание и вызвал экстренные службы. Его отвезли в больницу с сильными ожогами.

Возгорание началось в складском помещении. Пожару был присвоен второй ранг. Он угрожает соседнему зданию.

Пресс-служба Минздрава региона сообщила, что пострадавший во время пожара прибыл в больницу в крайне тяжелом состоянии. Доктора пытаются спасти его жизнь.

Пожар произошел в деревне Пешки городского округа Солнечногорск Московской области, горит строение 794/1. На месте происшествия находятся 56 сотрудников МЧС. Задействованы 20 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.