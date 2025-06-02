Спас сотни жизней: РЖД поможет семье погибшего при крушении под Брянском машиниста

«При исполнении своих служебных обязанностей погиб машинист тепловоза депо Брянск-2 Павел Мишин. <…> Действия Павла Мишина — пример высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества», — говорится в сообщении.

Увидев неожиданное препятствие на своем пути, Мишин оперативно применил экстренное торможение. Он приказал своему помощнику покинуть кабину и спрятаться в машинном отделении. Благодаря действиям машиниста, который пожертвовал собой, удалось снизить скорость поезда до столкновения. Это позволило спасти сотни жизней пассажиров.

РЖД окажет всю необходимую помощь и поддержку родным Мишина. До достижения совершеннолетия дети будут получать от компании специальные выплаты, а также им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. В результате ЧП погибли семь человек, число пострадавших возросло до 116.