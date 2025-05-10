Советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийский океан

Советский космический аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году, сошел с орбиты и упал в Индийский океан, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве», — говорится в сообщении.

Согласно данным специалистов ЦНИИмаш, космический аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по московскому времени. Это произошло в 560 км к западу от острова Средний Андаман. Место падения — Индийский океан западнее Джакарты.

В «Роскосмосе» добавили, что «Космос-482» был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неполадок в разгонном блоке он остался на эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете. Цель запуска была в изучении плотной атмосферы, температуры, давления, освещенности и состава венерианской поверхности.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что у РФ в планах запустить к спутнику Земли шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов.