Россия планирует запустить к Луне 6 автоматических аппаратов

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил, что у РФ в планах запустить к спутнику Земли шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что еще в рамках международного проекта на Луне запланировано размещение электростанции.

Ранее московский концерн «БАРЛ» завершил проектирование спутниковых системы для наблюдения планеты. Он провел первые успешные испытания динамического макета нового космического аппарата.

Кроме того, в апреле руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о скорой реальности полетов на Марс. Также он показал видеоролик с участием российских, американских и саудовских космонавтов.