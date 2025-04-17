Маск и Королев: Россия готовится к марсианской гонке

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о скорой реальности полётов на Марс, сопроводив своё заявление видеороликом с участием российских, американских и саудовских космонавтов, пишет "КоммерсантЪ" .

Это выступление стало продолжением слов президента России Владимира Путина, который во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Илона Маска с Сергеем Королёвым, отметив общность их космических амбиций.

Президент подчеркнул, что Россия сохраняет планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса, для реализации которых предстоит решить три ключевые задачи. Детали этих задач не уточнялись, но эксперты предполагают, что речь идёт о создании новых двигательных установок, систем жизнеобеспечения и международной кооперации.

Видео РФПИ, демонстрирующее совместную работу космонавтов разных стран, многие расценивают как намёк на возможность возобновления космического сотрудничества, несмотря на текущие геополитические разногласия. Особое внимание привлекает включение в проект представителей Саудовской Аравии, что может свидетельствовать о новых инвестиционных возможностях в космической сфере.