Московский концерн «БАРЛ» разрабатывает спутниковые системы для наблюдения Земли

Научно-производственный концерн «БАРЛ», работающий в Москве более двадцати лет, завершил проектирование и провел первые успешные испытания динамического макета нового космического аппарата.

«Сегодня в сфере ракетно-космической промышленности Москвы работает более 40 предприятий, научно-технических центров и лабораторий. Город уделяет особое внимание их развитию и создает все необходимые условия для их роста и модернизации. Действующие меры поддержки позволяют укреплять технологический потенциал столицы и наращивать востребованность отечественных решений в стратегически значимых сферах. Только в 2024 году объем отгрузки продукции компаний отрасли превысил 214 млрд рублей», — уточнил Гарбузов.

В рамках реализации поручений Президента РФ по развитию направления «Перспективные космические системы и сервисы» НПК «БАРЛ» при поддержке Фонда НТИ разрабатывает два комплекса дистанционного зондирования Земли. Один предназначен для получения изображений в видимом диапазоне с разрешением до 0,5 м, второй — для всепогодного мониторинга с применением радиолокатора и камер инфракрасного и видимого диапазонов.

В марте компания также успешно испытала новую линейку универсальных приемо-передающих антенных систем.

Спутниковые технологии находят широкое применение в различных сферах: в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, в добывающей отрасли и при мониторинге ЧС. Космические снимки используются для обновления цифровых карт, анализа транспортной загруженности, оценки плотности застройки, мониторинга состояния зелёных и водных объектов, а также освещённости территорий.

«Руководством страны определена необходимость кратно нарастить российскую орбитальную группировку для обеспечения суверенными данными оперативного мониторинга в целях развития народного хозяйства. Мы обладаем подтвержденным опытом и достаточными компетенциями для создания космических систем сверхвысокодетального наблюдения конкурентного мирового уровня. Кроме того, мы готовы делиться своими разработками для скорейшего внедрения массового серийного производства космической техники на российских предприятиях, в том числе, входящих в контур Госкорпорации „Роскосмос“», — добавил генеральный директор НПК «БАРЛ» Сергей Басков.

Для развития высокотехнологичных производств в Москве действует широкий пул мер поддержки промышленности: сегодня компаниям доступно свыше 20 инструментов, с помощью которых они могут привлекать дополнительные инвестиции на льготных условиях, находить площади под размещение производств, модернизировать оборудование, находить партнеров внутри страны и выходить на экспортные рынки.