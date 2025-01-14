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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который перевел деньги террористам из Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве международной террористической организации в Сирийской Арабской Республике, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Было установлено, что подозреваемый 1991 года рождения перевел денежные средства на счет боевиков для приобретения оружия, снаряжения и транспорта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности).

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия.

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