Состояние пострадавшей в ДТП с Буйновым женщины ухудшилось

Пострадавшую в ДТП с Буйновым женщину переведут в больницу Москвы из Звенигорода

Женщина, которая была сбита певцом Александром Буйновым, сообщила об ухудшении состояния и о скором переводе ее из больницы в Звенигороде в столичную ЦКБ имени Семашко, сообщает SHOT .

Пострадавшая утверждает, что у нее болит все тело. Врачи больницы в Звенигороде говорят, что перевод женщины в другое медицинское учреждение необходим в связи с тем, что она не получает достаточного лечения там, где находится в настоящее время.

Женщина также заявила, что ни сам Буйнов, ни его представители с ней не связывались и извинений не приносили.

По ее мнению, они решили обойтись дежурным постом в Telegram-канале.

«Все должно быть по закону», — заявила пострадавшая и подчеркнула, что не планирует прощать онкобольного артиста.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов, находясь за рулем своего автомобиля, совершил наезд на женщину. Предполагается, что он не успел отреагировать на дорожную ситуацию из-за лекарств, которые принимает в связи с лечением от онкозаболевания. Позднее пострадавшая рассказала свою версию случившегося. После этого представитель Буйнова обвинил ее в попытке монетизировать аварию.