Состоит на учете: атаковавший пенсионерку курьер оказался психбольным

28-летний курьер, который ударил бабушку ногой по лицу в метрополитене Новосибирска, оказался психически больным. Он состоит на учете в психиатрической больнице, сообщает «112» .

При этом врачи допускали мужчину к обычной жизни и даже к работе с людьми. Он зарабатывал на жизнь доставкой. Судя по всему, болезнь обострилась.

В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с квадратным рюкзаком курьера внезапно и без очевидных причин напал на пенсионерку. После этого агрессор удалился с места происшествия. Пожилая женщина ударилась о стену и пол.

Мужчину задержали на вокзале, он пытался сбежать из города. Видео задержания опубликовали в Сети. На кадрах видно, как правоохранители ведут курьера и сажают его в полицейскую машину. Мужчину привезли на допрос. Он понимает, за что задержан. Злоумышленник признает, что нанес удар пенсионерке.

