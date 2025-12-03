Задержан курьер, ударивший пенсионерку по лицу в метро Новосибирска

Правоохранители в Новосибирске поймали курьера, который напал на пенсионерку в переходе метрополитена. Ранее видео, на котором мужчина с рюкзаком бьет женщину по лицу ногой, вызвало бурю негодования в сети. О задержании сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). По данным правоохранителей, злоумышленником оказался 28-летний местный житель, работающий пешим курьером.

Его удалось задержать на железнодорожном вокзале — мужчина пытался уехать из города. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Ранее в Сети появилось видео, как курьер в переходе приближается сзади к пенсионерке и после наносит ей сильный удар ногой в голову. Пожилая женщина упала и ударилась о стену и пол.

