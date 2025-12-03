Опубликовано видео задержания курьера, ударившего по лицу пенсионерку

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео задержания курьера, который ударил пожилую женщину ногой по лицу. Он пытался уехать из Новосибирска.

На кадрах видно, как правоохранители ведут задержанного и сажают его в полицейскую машину. Мужчину привезли на допрос. Он понимает, за что задержан. Злоумышленник признает, что нанес удар пенсионерке.

Правоохранители в Новосибирске поймали курьера, который напал на пенсионерку в переходе метрополитена. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). По данным следствия, злоумышленником оказался 28-летний местный житель.

Ранее в Сети появилось видео, как курьер в переходе приближается сзади к пенсионерке и после наносит ей сильный удар ногой в голову. Пожилая женщина упала и ударилась о стену и пол.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.