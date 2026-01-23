Сопровождавшая пропавшего парня из Красноярска тоже была под влиянием мошенников

Пропавшего парня из Красноярска сопровождала 18-летняя девушка из Сургута. Она действовала по инструкциям злоумышленников, сообщает ТАСС .

«Они оба находились под влиянием мошенников», — добавили в правоохранительных органах.

Полиция нашла 14-летнего мальчика в Красноярске, который ушел с неизвестным и не вернулся домой. Придя домой поздно вечером, отец не застал ребенка и увидел вскрытый сейф, откуда пропали 3 млн рублей. Затем ему пришли сообщения с требованием выкупа на сумму 30 млн рублей.

Отец, который является известным в городе бизнесменом, считает, что его сын мог стать жертвой мошенников-арендаторов. Мужчина призвал людей внимательно проверять, кому они сдают в аренду жилье.

