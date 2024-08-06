СМИ: контрактник с другом выбили зубы человеку в электричке

Газета.ru: в Калуге военный получил «условно» за нападение на людей с другом

Военнослужащий армии России Артем Ч. и его знакомый Кирилл избили двух пассажиров электрички. По решению Калужского гарнизонного военного суда они получили условное лишение свободы, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор суда.

По данным следствия, Артем и Кирилл с кулаками набросились на незнакомца в вечернем поезде «Калуга 1 — Москва Киевская». Во время избиения пострадавший лишился шести передних зубов. Также у него зафиксировали гематомы на лице.

По словам второго потерпевшего, Кирилл замахнулся на него кулаком, а его друг-армеец вонзил ему нож в поясницу. У мужчины выявили непроникающую рану.

В ходе заседания суда оба фигуранта раскаялись в содеянном. По итогу контрактника приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а его друга — к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно.