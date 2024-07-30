Смерч разбросал самолеты и вертолеты в российском аэропорту
Mash: ураганный ветер перевернул легкомоторные самолеты в аэропорту Нижнекамска
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Смерч разбросал и перевернул легкомоторные самолеты и вертолеты в нижнекамском аэропорту Бегишево. Соответствующее видео опубликовал Mash.
На опубликованных кадрах видно, как ураганный ветер разбрасывает и переворачивает легкомоторные самолеты, которые стоят в аэропорту. Также над воздушной гаванью сгустились тучи и смерч начал сносить крыши близ стоящих зданий.
В результате непогоды пострадали 4 учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и 1 вертолет.
Ранее мощный смерч пронесся над Черным морем в Сочи. В городе после сильного ливня поднялся уровень воды в реке Псахе и подтопило дороги.