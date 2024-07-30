Смерч разбросал самолеты и вертолеты в российском аэропорту

Смерч разбросал и перевернул легкомоторные самолеты и вертолеты в нижнекамском аэропорту Бегишево. Соответствующее видео опубликовал Mash .

На опубликованных кадрах видно, как ураганный ветер разбрасывает и переворачивает легкомоторные самолеты, которые стоят в аэропорту. Также над воздушной гаванью сгустились тучи и смерч начал сносить крыши близ стоящих зданий.

В результате непогоды пострадали 4 учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и 1 вертолет.

Ранее мощный смерч пронесся над Черным морем в Сочи. В городе после сильного ливня поднялся уровень воды в реке Псахе и подтопило дороги.