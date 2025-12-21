Смелая россиянка на «гелике» протаранила авто воров в Лос-Анджелесе

Носсиянка Патимат на автомобиле Mercedes-Benz G-класса протаранила машину воров, которые хотели устроить ограбление ее дома в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщает SHOT .

Многодетная мать уехала по своим делам. В доме в районе Шерман-Окс трое ее детей были с бабушкой.

В недвижимость вошли воры, вскрыв дверь. Патимат разговаривала с мамой по телефону, когда услышала крики.

Она развернулась и на большой скорости протаранила белый автомобиль Honda, на котором приехали водители. По словам соседей, этот же автомобиль видели несколько суток назад рядом с иным домом, который ограбили.

На опубликованной записи Патимат едет по проезжей части. Затем сворачивает на полосу встречного движения, на которой стояла Honda. Девушка врезалась в бок автомобиля. Воры вышли из дома и начали убегать в переулок.

У Honda повреждены левые передняя и задняя боковые двери. На место происшествия прибыли полицейские, которые извлекли из автомобиля предполагаемых грабителей лом.

Патимат — дагестанка. Она на протяжении 10 лет живет в Соединенных Штатах, где вместе с супругом запустила студию джиу-джитсу. После инцидента со злоумышленниками девушка написала в социальных сетях, что с ней «лучше не связываться».

