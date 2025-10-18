сегодня в 08:52

Сломавшую спину туристку отвезли в нейрохирургию в Камчатском крае

Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) отвез в Петропавловск-Камчатский путешественницу из незарегистрированной группы. Она получила травмы позвоночника на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, сообщает на официальной странице соцсети VK врио Министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Девушка находится в сознании. До этого Лебедев рассказал, что она упала на Курильском озере с высоты. В результате сильно травмировала спину.

Организаторы тура пробовали сами отвезти девушку в больницу на машине. Однако ситуация стала хуже.

Пострадавшая несколько ряд утрачивала сознание. После этого организаторы тура позвонили в МЧС. Не исключено, что у девушки компрессионный перелом позвоночника.

