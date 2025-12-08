Сломанные носы: украинских музыкантов избили после тура по Европе

На Украине избили музыкантов, которые приехали из тура по Европе

На Украине молодые люди напали на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и пляски «Гуцулия», которые вернулись из тура по Европе, сообщает «Абзац» .

Инцидент произошел во Львовской области. Художественный руководитель коллектива «Гуцулия» Василий Шеремета заявил, что на артистов набросились неизвестные, которые были «в неадекватном состоянии».

По его словам, участники ансамбля не вступали в драку, они пытались защитить девушек. Как отметил Шеремета, «это было одностороннее нападение». Артисты получили сломанные носы, сотрясение мозга, многочисленные ушибы.

Он также негативно отозвался о полицейских, прибывших на место. По его словам, правоохранители не реагировали на агрессию и нецензурную брань напавших.

