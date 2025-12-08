Сломанные носы: украинских музыкантов избили после тура по Европе
На Украине молодые люди напали на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и пляски «Гуцулия», которые вернулись из тура по Европе, сообщает «Абзац».
Инцидент произошел во Львовской области. Художественный руководитель коллектива «Гуцулия» Василий Шеремета заявил, что на артистов набросились неизвестные, которые были «в неадекватном состоянии».
По его словам, участники ансамбля не вступали в драку, они пытались защитить девушек. Как отметил Шеремета, «это было одностороннее нападение». Артисты получили сломанные носы, сотрясение мозга, многочисленные ушибы.
Он также негативно отозвался о полицейских, прибывших на место. По его словам, правоохранители не реагировали на агрессию и нецензурную брань напавших.
Ранее группа парней избила и ограбила девушку в Нижнем Тагиле. Она отказала им в просьбе познакомиться.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.