Отказалась знакомиться: группа парней избила и ограбила девушку в Нижнем Тагиле

В Свердловской области группа молодых людей избила и ограбила девушку из-за отказа познакомиться возле ночного клуба. По словам пострадавшей, ее ударили по лицу, а затем похитили сумку с ключами, документами и банковскими картами, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Девушка с подругами ждала такси у одного из ночных клубов. В этот момент к ней подошли несколько мужчин и настойчиво предлагали познакомиться, но получили вежливый отказ. После этого к девушке подошли еще двое мужчин, которые стали агрессивно предлагать уехать с ними. После повторного отказа началась потасовка.

Девушка пыталась укрываться от ударов и передала свою сумочку подруги. При этом подруга также подверглась нападению, уронив сумку на землю. После этого молодые люди схватили сумочку и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась к нападавшим с просьбой вернуть украденное.

К настоящему моменту официальной информации от правоохранительных органов нет.

