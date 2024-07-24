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Следственные действия по взрыву иномарки в Москве продлятся до вечера

Следственные действия во дворе в столице, где взорвалось авто, продолжатся до вечера. Оцепление снимать не планируют, сообщает РИА Новости .

Взрывотехники при помощи робота извлекли осколки из джипа и с прилежащей территории. Затем их погрузили в контейнер и вывезли.

В автомобиль Land Cruiser было заложено взрывное устройство. По предварительным данным, случившееся стало покушением на убийство.

Взрывотехники продолжают работу на месте происшествия.

Владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser является офицер Генштаба ВС РФ. Сейчас рассматриваются все возможные версии, в том числе об «украинском следе».