Следователи проверят силовиков, не огородивших место взрыва в столице

Занимающиеся убийством генерал-лейтенанта Игоря Кириллова следователи проверят сотрудников оперативных служб, которые не огородили место взрыва около дома столичного ЖК «Среда» на Рязанском проспекте, сообщает Baza .

Следователи очень возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, которые приехали на место взрыва первыми. Территория около подъезда долгое время не огораживалась, рядом ходили прохожие и жильцы. Кроме того, самокат, где, возможно, была спрятана бомба, был на виду у прохожих и его снимали зеваки.

По словам специалистов, подрывник мог спрятать на месте еще одну бомбу. В этом случае пострадало бы больше людей. Прохожие и жильцы могли случайно уничтожить важные улики, так как топтались у места взрыва.

Как рассказал источник, полицейские, которые оказались первыми на месте взрыва, могут подпасть под служебную проверку.

Взрыв прогремел в районе 6 часов утра во вторник по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 2/1. Погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают специалисты и робот-сапер. Опубликованы фото и видео из двора, где произошло ЧП. Пострадали минимум 10 квартир.

Что известно об Игоре Кириллове?

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Он является генерал-лейтенантом (с 2018 года) и начальником войск РХБЗ. Вел научную и общественную деятельность. Является кандидатом военных наук.

За свою карьеру он возглавлял команду, которая разработала набор реагентов для выявления РНК коронавируса, и принимал участие в создании оружия ТОС-2 «Тосочка». Президент России Владимир Путин отметил заслуги Игоря Кириллова и своим указом присвоил ему звание Героя труда РФ.