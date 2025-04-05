Скончался кот-Хатико из Дагестана, который 7 лет жил на могиле владельца

Скончался кот-Хатико из столицы Махачкалы, Дагестана. Он на протяжении семи лет жил на могиле владельца, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление волонтеров.

После того, как о коте-Хатико узнал весь интернет, его отвезли в Санкт-Петербург к ветеринарам. Поскольку питомец на протяжении долгого времени сидел на прохладной земле, у него начался кашель, а также неприятные ощущения в суставах.

Кота подлечили, а затем направили на передержку. Был проведен ряд анализов, который показал, что здоровье питомца улучшается. В дальнейшем питомца планировали отдать новым владельцам.

Однако кот скончался. Прах Хатико отправят обратно в Дагестан. Его планируют похоронить на могиле владельца.