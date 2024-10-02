СК проведет повторную проверку после нападений 13-летнего подростка в Мытищах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о нападении и избиении школьников 13-летним подростком в Мытищах, сообщает пресс-служб ведомства.

В одной из школ городского округа подросток по имени Магомед неславянской внешности регулярно нападает и избивает сверстников, а также вымогает у них деньги. В сентябре фигурант избил нового ученика. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

При этом в настоящее время в адрес семьи избитого мальчика поступают угрозы. Родители других учеников обращались в администрацию школы, однако это не дало каки-либо результатов.

Ход и расследование уголовного дела Бастрыкин поставил на личный контроль. И. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев предоставит главе ведомства повторный доклад об установленных обстоятельствах и результатах по завершении расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.