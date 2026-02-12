СК: при стрельбе в техникуме Анапы пострадали два человека

Сотрудница техникума и несовершеннолетний учащийся пострадали при стрельбе в Анапе. Пострадавших госпитализировали, сообщает РИА Новости .

«В результате этого огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний подросток устроил стрельбу в техникуме Анапы 11 февраля. В результате погиб один охранник, который первым среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Он принял на себя удар. Семье погибшего оказывается вся необходимая помощь.

После стрельбы в техникуме возбуждено уголовное дело. Устанавливаются мотивы нападавшего 17-летнего подростка.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала вручить премию имени Тиграна Кеосаяна семье убитого охранника.

