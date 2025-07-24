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СК подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа при крушении Ан-24

При крушении самолета Ан-24 в Амурской области погибли все пассажиры и члены экипажа. Это подтвердила пресс-служба СК РФ .

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

«Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Обстоятельства крушения Ан-24 выясняются. На место происшествия были направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования данного дела.

Утром 24 июля в Амурской области пропал с радаров самолет Ан-24. Он выполнял рейс из Благовещенска в Тынду. На борту находились 42 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

Ранее правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.

Между тем в Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24. Он будет работать круглосуточно.