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Орлов: в Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24

Для координации работы различных ведомств по ликвидации последствий крушения пассажирского самолета Ан–24 авиакомпании «Ангара» организовали оперативный штаб, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он подчеркнул, что штаб будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в Амурской области был введен режим ЧС.

Как уточнил глава региона, всем родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.

Утром 24 июля при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. При осмотре с воздуха выживших не было обнаружено. Спасатели проведут наземный осмотр.

Ранее был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.