СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале опубликовала видеозапись с места взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе столицы.

На кадрах видно, как в результате взрыва лифтовый холл ЖК получил серьезные повреждения: разбиты и деформированы стеклянные двери, обрушилась часть потолка. Повсюду разбросаны стекла и гипсокартон, и части поврежденных стен.

Взрыв прогремел утром в понедельник в подъезде столичного ЖК «Алые паруса». Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под потолок. В результате ЧП погиб 1 человек, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.

На месте взрыва работают столичные оперативные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.