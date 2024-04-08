СК нашел связь устроивших теракт в «Крокусе» со спецслужбами Украины

Следком РФ выявил связь террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба СКР.

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представили последние результаты расследования теракта в «Крокусе».

В докладе руководителя следственной группы отмечается, что специалисты получили значимую информацию об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут говорить об их связи с украинскими спецслужбами.

Также идет работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в концертном зале. Следователи устанавливают и проводят задержание других участников теракта — исполнителей, пособников и организаторов. СКР занимается воссозданием полной картины произошедшего, собирая мельчайшие доказательства по данному делу.

На сегодняшний день специалисты выявили 11 человек, которые причастны к теракту. Им всем предъявлены обвинения, они арестованы.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в КЦ «Крокус Сити Холл» без родителей остались 7 ребят.

«Еще 13 до сих пор остаются в госпитале. Всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области. Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.