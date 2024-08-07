СК нагрянет к чиновникам после попытки стаи собак загрызть нижегородца на улице

Доследственная проверка началась после нападения собак на человека в Балахне

В нижегородской Балахне инициировали доследственную проверку после сообщений о нападении стаи уличных собак на мужчину. В результате атаки горожанин получил травмы, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на следственное управление СК по области.

Ранее о нападении псов на мужчину написали местные СМИ. В Следственном комитете на этот счет заявили, что в рамках проверки специалисты дадут уголовно-правовую оценку действиям или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления.

Детали и обстоятельства нападения псов на человека выясняют нижегородские правоохранители.

Ранее в подмосковном Жуковском задержали мужчину, подозреваемого в краже собаки. После поимки фигурант признался, что давно хотел завести питомца, но у него не было денег.