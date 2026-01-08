Синяки, бинты и пластыри: искалеченная в Дубае модель показала фото после падения

20-летняя модель Мария Ковальчук, которая продолжает восстановление после происшествия в Дубае, показала фото 10-месячной давности из больницы, сообщает StarHit .

Она опубликовала фото из больницы 10-месячной давности. На снимке на голове девушки несколько пластырей, рука в синяках и перебинтована. При этом пациентка улыбается.

Ранее украинскую модель Марию Ковальчук нашли со сломанными руками, ногами и позвоночником на обочине в Дубае. Девушка пропала после поездки на вечеринку шейхов в день своего 20-летия. После инцидента с Ковальчук российские модели и представительницы эскорт-услуг массово отказываются от сотрудничества с клиентами в Дубае.

В произошедшем пострадавшая обвинила Александру Мерцалову, Артема Папазова, Максима Крашенинникова, Александра Лаптинского и Милену Долганову. Но они отрицали издевательства над блондинкой.

Ковальчук сейчас продолжает лечение в Норвегии и активно ведет блог в соцсети. Иногда она вспоминает тот страшный день в Дубае.

«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это. Ребята тоже утверждают, что в день происшествия у них взяли анализы на алкоголь и наркотики, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут», — сказала модель.

Также она не отрицала, что занималась эскортом, потому что «хотела яркой жизни».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.