сегодня в 16:05

Сильный ветер повалил дерево на машину на юго-востоке Москвы

Сильный порыв ветра повалил дерево на легковой автомобиль на Новочеркасском бульваре в столице, сообщает «Москва 24» .

На видео машину почти не видно за листвой упавшего дерева. Повреждений также не видно.

Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы предупредила, что в воскресенье в мегаполисе ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Также в воскресенье в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до 21 часа.