Сильный ветер повалил дерево на машину на юго-востоке Москвы
Сильный порыв ветра повалил дерево на легковой автомобиль на Новочеркасском бульваре в столице, сообщает «Москва 24».
На видео машину почти не видно за листвой упавшего дерева. Повреждений также не видно.
Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы предупредила, что в воскресенье в мегаполисе ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с.
Также в воскресенье в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до 21 часа.